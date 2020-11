Escola Secundária da Lagoa encerrada

Desta forma, a Escola Secundária da Lagoa, junta-se aos estabelecimentos de ensino anteriormente encerrados, até ao dia 1 de dezembro.



Assim, estão encerrados na ilha de São Miguel os seguintes estabelecimentos escolares:



No concelho da Ribeira Grande: a Escola Secundária, a escola sede da EBI de Rabo de Peixe, a EB/JI Luísa Constantino, a escola sede da EBI Gaspar Frutuoso e a EB/JI da Ribeirinha.



No concelho de Vila Franca do Campo está encerrada a Escola Básica e Secundária Armando Cortês-Rodrigues.

No concelho da Lagoa, está encerrada a escola sede da EBI de Água de Pau e a Escola Secundária da Lagoa.



No concelho de Ponta Delgada, está encerrada a escola sede na freguesia dos Arrifes e as escolas básicas e jardins de infância da Covoada e da Relva, assim como a escola sede da Escola Básica Integrada Canto da Maia, as secundárias Domingos Rebelo e Antero de Quental, e a Escola Básica Integrada Roberto Ivens.



Estão ainda encerradas as escolas profissionais da Câmara de Comércio de Ponta Delgada e da Povoação.



Encerrada está também a Escola de Formação Turística e Hoteleira de Ponta Delgada.



Igualmente encerrados, estão o colégio creche Castelinho Encantado, a creche e jardim de infância Arco-Iris e o externato A Passarada, assim como os colégios do Castanheiro e de S. Francisco Xavier.