Escola Profissional do Pico vence concurso internacional de logotipos

A Escola Profissional do Pico (EPP) sagrou-se vencedora do concurso de logotipo, no âmbito do projeto internacional “Our Intangible Heritage – A Value for the Future”, realizado entre cinco escolas de diferentes países, que decorreu de 12 a 16 de novembro, na Galícia, em Espanha.

O logotipo das alunas da EPP, Cristina Nunes e Izabela Silva, destacou-se entre os trabalhos apresentados por Espanha, Grécia, Turquia e Estónia, tendo sido eleito pelos participantes como a imagem oficial desta iniciativa europeia.



Ao longo dos próximos dois anos, a Escola Profissional do Pico irá participar, no âmbito deste projeto, numa série de intercâmbios que visam promover o contato direto com costumes e tradições dos diversos países envolvidos, adotando uma postura ativa de interação, não só com os diferentes universos escolares, mas também com as comunidades em que as escolas se inserem, refere nota.



Já no próximo ano, em abril, os alunos picarotos irão até Karditza, na Grécia, num intercâmbio entre as cinco escolas participantes, estando prevista a deslocação das várias delegações internacionais à ilha do Pico para maio de 2020.