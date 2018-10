Escola Canto da Maia ficará concluída em breve

A Escola Canto da Maia já se encontra contudo a "funcionar com normalidade, com a cantina totalmente operacional e as aulas a decorrerem sem constrangimentos", disse Rodrigo Reis, citado em nota do Gacs, acrescentando que "uma das mais valias do investimento do Governo dos Açores na Escola Canto da Maia, avaliado em 17 milhões de euros, será a resolução dos constrangimentos de circulação de trânsito automóvel em redor daquele estabelecimento".





De acordo com o diretor regional da Educação, a escola irá assegurar o funcionamento de três portões de entrada, com as devidas questões de segurança salvaguardadas, o que irá evitar a confluência de veículos que se observava sobretudo nas horas de entrada e saída das aulas.





Por fim, o diretor regional da Educação salientou que se "encontra em fase final de conclusão o concurso de entrada de novos auxiliares para a Escola Canto da Maia, de forma a melhorar o serviço atualmente prestado nesta unidade orgânica, o que irá resultar num acréscimo da qualidade global da prática letiva e do funcionamento geral deste estabelecimento de ensino".