Erdogan, Putin e Rohani reúnem-se em Teerão a 07 de setembro

Embora a Turquia reconheça que é preciso acabar com os grupos "radicais", também avisou que é imprescindível distinguir entre população civil e combatentes para evitar uma "catástrofe humanitária".

Um dos assuntos que deverá ser tratado na capital iraniana é a anunciada ofensiva do regime sírio, apoiado pela Rússia, na província de Idleb, um dos últimos baluartes da oposição armada ao Presidente Bashar al-Assad.

Erdogan propôs em julho passado que os três países, conjuntamente com a Alemanha e a França, celebrassem a 07 de setembro, uma cimeira em Istambul.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan vai reunir-se com os seus homólogos da Rússia, Vladimir Putin, e do Irão, Hassan Rohani, para prosseguir o chamado Processo de Astana, em que os três países estão envolvidos, para alcançar uma solução negociada para o conflito na Síria.

Os chefes de Estado da Turquia, Rússia e Irão vão realizar, no próximo dia 07 de setembro, uma cimeira em Teerão para analisar a situação de guerra na Síria, anunciou a presidência da Turquia

