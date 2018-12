Erdogan convida Donald Trump a visitar a Turquia em 2019

"O Presidente Erdogan convidou o Presidente Trump a visitar a Turquia em 2019. Embora nada definitivo esteja a ser planeado, o Presidente [Trump] está aberto a uma potencial reunião no futuro", disse na segunda-feira o porta-voz do executivo norte-americano, Hogan Gidley.

Os dois líderes falaram ao telefone no domingo, uma conversa que Donald Trump descreveu como "longa e produtiva".

“Acabo de ter uma longa e produtiva conversa telefónica” com Erdogan, escreveu Trump na rede social Twitter, acrescentando ter falado do grupo extremista Estado Islâmico, do envolvimento de ambos os países na Síria e “da lenta e altamente coordenada retirada de tropas dos Estados Unidos”.

Donald Trump anunciou na quarta-feira que ia ordenar a retirada dos cerca de dois mil militares destacados na Síria, que combatem ao lado da coligação árabe-curda, as Forças Democráticas Sírias (FDS), contra o grupo extremista Estado Islâmico.