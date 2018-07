Equipas dos Açores na Série D do Campeonato de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quinta-feira a composição das quatro séries do Campeonato de Portugal de 2018/2019, cujo sorteio está marcado para segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras. As equipas dos Açores, nomeadamente, Praiense, Sporting Ideal e Angrense, encontram-se na Série D.

O terceiro escalão do futebol português, começa a disputar-se em 12 de agosto, sob um novo formato competitivo, com 72 clubes divididos em quatro séries de 18 equipas, elaboradas de acordo com a localização geográfica dos clubes.

Depois de concluídas as duas voltas do campeonato, os dois clubes mais bem classificados em cada uma das quatro séries qualificam-se para disputar os ‘play-offs’, entre 25 de maio e 23 de junho, de forma a determinar as duas equipas promovidas à II Liga.

Os clubes classificados nos cinco últimos lugares de cada uma das séries do Campeonato de Portugal, cuja fase regular termina em 12 de maio, descem automaticamente aos distritais.

Composição das quatro séries do Campeonato de Portugal de 2018/2019:

Série A: Montalegre, Limianos, Desportivo de Chaves (satélite), Prozis/Vilaverdense, Merelinense, Maria da Fonte, Pedras Salgadas, Gil Vicente, Mirandês, Caçadores Taipas, Torcatense, Mirandela, Fafe, Oliveirense, Vizela, São Martinho, Felgueiras e Trofense.

Série B: Amarante, Pedras Rubras, União da Madeira, Marítimo B, Paredes, Leça, Gondomar, Coimbrões, Cinfães, Sporting de Espinho, Lusitânia de Lourosa, Mêda, Cesarense, Sanjoanense, Penalva Castelo, Lusitano Vildemoinhos, Gafanha e Águeda.

Série C: Anadia, Oliveira do Hospital, Nogueirense, Oleiros, Alcains, Benfica de Castelo Branco, Sertanense, União de Leiria, Fátima, Mação, Caldas, Peniche, Torreense, Vilafranquense, Alverca, Loures, Sintrense e Sacavenense.

Série D: 1.º Dezembro, Praiense, Ideal, Angrense, Sporting B, Real Massamá, Oriental Lisboa, Casa Pia, Olímpico Montijo, Redondense, Pinhalnovense, Amora, Vasco Gama (Beja), Moura, Louletano, Ferreiras, Armacenenses e Olhanense.