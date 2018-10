Equipas apresentam-se ao público picoense

Decorreu quinta-feira à noite a apresentação das 33 equipas que a partir das 20h00 de sexta-feira, dia 12, vão participar na sétima edição do Pico Play/AutoAçoreana Rali. Na vila da Madalena, foram muitos os entusiastas que quiseram ver de perto as máquinas e os pilotos que vão dar espetáculo na sexta e penúltima prova do Campeonato dos Açores de Ralis.

O rali a sério arranca com a especial nocturna Areia Funda- Areia Larga, prosseguindo no sábado com as restantes oito classificativas.

Acompanhe todas as emoções do VII Pico Play/AutoAçoreana Rali na emissão especial da Açores TSF/Açoriano Oriental.