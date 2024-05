O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, não poupou nas saudações e motivações aos jogadores da equipa do Clube Desportivo Santa Clara, que apelidou já de “campeões, aquando da receção na tarde de quinta-feira nos Paços do Concelho.



Além das felicitações pela subida à I Liga, o autarca dirigiu um agradecimento pelo “esforço, dedicação e sacrifício, não só nos treinos, mas também no campo, pela entrega ao jogo”.



Lado a lado com o presidente da SAD “encarnada”, Bruno Vincintin, e o presidente do clube, Ricardo Pacheco, Nascimento Cabral frisou a ideia de que “quando o Santa Clara marca um golo, não é só Ponta Delgada que festeja, é toda a ilha e todos os Açores, porque todos vós são os representantes dos Açores na I Liga de futebol profissional deste país”.



Antecipando o sucesso do conjunto açoriano na partida da última jornada da II Liga, frente à União de Leiria, o presidente do município falou na “dupla celebração” em causa: “uma já está, que é a subida à I Liga. A segunda é a que todos queremos no próximo domingo, que o Santa Clara seja campeão da II Liga”.



Espelhando as palavras do autarca, o presidente da SAD reforçou o objetivo: “ser campeão é para poucos. O Santa Clara já foi campeão da II Liga uma vez e esperamos repetir esse feito na história do clube”.



“Estamos felizes por conseguir fazer história e estamos na expectativa do jogo de domingo para finalizar o campeonato dando mais essa alegria a todos os açorianos”, assentiu Vicintin.