Épocas memoráveis da Terceira reunidas em livro

Com a reedição da obra, informou o IAC, “pretende-se contribuir para o conhecimento e a promoção do património do concelho, bem como dar a conhecer uma obra que abarca a história da ilha de 1450 a 1832, com enfoque no concelho de Angra".

O livro, com prefácio de Avelino de Freitas de Meneses e editado com o apoio da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (CMAH), fica assim disponível "para uso dos estudiosos e curiosos da historiografia insular”.

De acordo com uma nota publicada na página da rede social facebook, o IAC adiantou que na génese da obra que assinala também “o início das celebrações do liberalismo, momento histórico em que Angra desempenhou um relevante papel, que lhe traria o Heroísmo ao topónimo" esteve "a intenção de levar às novas gerações narrativas e sucessos de várias gerações de terceirenses, a fim de que a mocidade se servisse desses exemplos para a construção de um futuro melhor".

José Joaquim Pinheiro, o autor principal da obra, foi, para além de funcionário das Obras Públicas, jornalista e historiador. Colaborou com várias publicações terceirenses entre elas o Liberal, o Angrense, o Incentivo e O Grémio Literário de Angra e ficou conhecido maioritariamente pela obra “Épocas Memoráveis da Ilha Terceira dos Açores”, agora reeditada. O compêndio que resume os factos e grandezas da ilha ao longo de seis grandes épocas foi terminado pelo filho Manoel Pinheiro, após o falecimento do pai.

A coleção ‘Clássicos dos Açores’, onde passa a estar agora incluída, visa "dar a conhecer obras relevantes, redigidas quer por autores regionais, quer por visitantes, e que abordam diferentes aspetos do património natural ou cultural das nossas ilhas" sublinhou o IAC.