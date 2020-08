Época 2020/21 arranca a 13 de setembro, I Liga termina a 19 de maio

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou o calendário oficial, que estabelece o início da I Liga para 20 de setembro, depois de o Benfica disputar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a 15 ou 16, e o fim a 19 de maio, num ano em que vai ser disputado o Euro2020, entre 11 de junho e 11 de julho.

Atendendo ao adiamento da competição em que Portugal defende o título europeu, a última jornada da I Liga terá de ser antecipada para 16 de maio, caso as equipas portuguesas não alcancem os quartos de final ou as meias-finais das competições europeias.

O organismo federativo ressalva que o calendário poderá sofrer ajustes, devido a alterações impostas por UEFA ou FIFA e no caso de circunstâncias excecionais que ditem uma eventual paragem da competição.

A Supertaça Cândido Oliveira, entre o campeão FC Porto e o finalista da Taça Benfica, está marcada para 23 de dezembro, uma quarta-feira, entre duas jornadas da I Liga, a 20 e 27 de dezembro.

A II Liga, que arranca uma semana antes do principal campeonato, termina também no dia 19 de maio, enquanto os dias 24 e 30 de maio estão reservados para os ‘play-offs’ de acesso à I Liga, entre o 16.º do primeiro escalão e o terceiro do segundo.

Como tradicionalmente, a final da Taça de Portugal vai encerrar a época clubística, a 23 de maio, numa prova que arranca a 27 de setembro, com a primeira eliminatória, e prossegue a 11 de outubro, já com os clubes da II Liga, e a 22 de novembro, com os do principal escalão. As duas mãos das meias-finais da prova ‘rainha’ ficaram marcadas para 09 a 11 de fevereiro e 02 a 04 de março.

Os 'play-offs' da Taça da Liga vão ser disputados entre 15 e 17 de dezembro, entre os seis primeiros classificados da I Liga e os dois primeiros da II Liga após a última jornada de novembro [a oitava do primeiro escalão e a 10.ª do segundo], que está agendada para 29 de novembro. Os vencedores vão disputar a 'final a quatro' da 14.ª edição da competição, entre 18 e 23 de janeiro de 2021.

O Campeonato de Portugal vai ter início a 20 de setembro, com a primeira fase, que se prolonga até 03 de abril, prosseguindo com as fases de apuramento do campeão e de manutenção entre 18 de abril e 22 de maio. A final do terceiro escalão está marcada para 30 de maio.

A Liga Revelação começa a 12 de setembro, tendo a segunda fase marcada para entre 05 de janeiro e 06 de abril, antecedendo a Taça Revelação, também para o escalão sub-23, entre 11 de abril e 14 de maio.

O calendário do futebol sénior masculino foi divulgado numa altura em que há vários processos judiciais em curso e em que as diretivas da Direção-Geral da Saúde (DGS) ainda são restritivas para a realização de competições não profissionais devido à pandemia de covid-19.