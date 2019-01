Entreposto frigorífico das Velas deverá entrar em funcionamento em agosto

O secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia disse, esta terça-feira, nas Velas, que a obra de melhoramento e ampliação do entreposto frigorífico desta vila é “a concretização de mais um compromisso do Governo" assumido para com os pescadores de São Jorge.

Gui Menezes, que acompanhou o Presidente do Governo, Vasco Cordeiro, numa visita aos trabalhos em curso, frisou que esta infraestrutura vai ter “novas valências e novas capacidades”, nomeadamente um túnel de congelação com capacidade para 10 toneladas por ciclo, uma câmara de congelados com capacidade de 40 toneladas e uma câmara de conservação de isca congelada com capacidade de 20 toneladas.





De acordo com nota do executivo, o secretário regional destacou a instalação de uma máquina de gelo com capacidade de produção de duas toneladas por dia e de armazenamento de quatro toneladas, “uma valência que não existia”, estando ainda prevista uma zona climatizada para preparação e transformação de pescado.





O titular da pasta das Pescas referiu ainda a criação de “uma zona de higienização de trabalhadores e de uma parte administrativa”, bem como a instalação da sede da associação de pescadores de São Jorge, “com gabinetes administrativos e uma sala de formação”.





Questionado por jornalistas, o governante referiu que, “de acordo com o andamento da obra, mantém-se o prazo de conclusão” previsto para agosto deste ano, sendo que, “até lá, os pescadores utilizam um contentor para congelar o pescado, que está a minimizar o impacto negativo” do decorrer dos trabalhos no entreposto frigorífico.





A obra do Entreposto Frigorífico das Velas, que representa um investimento de um milhão de euros, sofreu alguns atrasos no seu arranque devido à demora do visto prévio do Tribunal de Contas, que apenas foi dado no final do mês de junho do ano passado.