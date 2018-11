Entrega de habitação a família carenciada na vila de Água de Pau

As mais lidas

A moradia entregue, de tipologia T4, pertence a um loteamento onde o Governo Regional dos Açores já entregou, anteriormente, oito casas a famílias lagoenses necessitadas, dando cumprimento a um objetivo de proporcionar a obtenção de habitação própria aos agregados com dificuldades económicas e financeiras, maioritariamente casais jovens, famílias numerosas e idosos.

Com um agregado familiar numeroso, esta família vivia numa habitação que sofria de uma forte carência habitacional, nomeadamente de sobrelotação e sem as devidas condições de habitabilidade.

O Governo Regional dos Açores, atribuiu, quarta-feira, na vila de Água de Pau, no concelho de Lagoa, uma habitação a uma família lagoense carenciada. A secretária regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso, o diretor regional da Habitação, Orlando Goulart, a presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto e o presidente da junta de freguesia de Água de Pau, Paulo Ricardo Melo, estiveram presentes aquando desta ocasião, adianta nota.

