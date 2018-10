Engenho explosivo encontrado na casa de Nova Iorque dos Clintons

As mais lidas

A polícia de New Castle, Nova Iorque - que tem jurisdição sobre Chappaqua - indicou que ajudou a polícia federal (FBI), os serviços secretos e as autoridades de Westchester County na "investigação de um pacote suspeito".

Os investigadores pensam que estes casos estão relacionados com o explosivo descoberto na segunda-feira na caixa de correio do multimilionário e filantropo George Soros, em Bedford, nos arredores de Nova Iorque.

Segundo a mesma fonte, um "potencial engenho explosivo" foi também enviado para a residência do ex-Presidente Barack Obama em Washington.

