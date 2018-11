Engenheiro dos Açores contribuiu para missão espacial a Marte

Leia a entrevista na íntegra, na edição de sábado, dia 3 de novembro, do jornal Açoriano Oriental

A sonda InSight é 100% baseada na recuperação de um projeto antigo, a sonda Phoenix. Essa plataforma foi adaptada para acomodar três instrumentos. Dois tipos de sismógrafos, um de grande sensibilidade mas mais lento desenvolvido pelo CNES [n.d.r. Centro Nacional de Estudos Espaciais, na sigla francesa], e um segundo com menos sensibilidade mas capaz de detetar vibrações mais rápidas desenvolvida pela universidade de Oxford. Ambos sismógrafos são controlados pela eletrónica por nós desenvolvida. O terceiro instrumento foi 100% desenvolvido pelos americanos e é uma sonda que vai se enterrar 5m abaixo do solo e fazer medidas de temperatura, ouvi falar que também tinha um higrómetro e um acelerómetro, mas não consegui validar esta informação.A duração do projeto salvo o erro são dois anos. Antecipa-se que as poeiras e o desgaste vai diminuir a capacidade dos painéis solares da sonda para alimentar a eletrónica. Mas antes de mais, é crucial que a sonda consiga por o sismógrafo no chão e o cubra com uma campânula protetora [como se pode ver no vídeo que acompanha a notícia]