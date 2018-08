Enfermeiros marcam greve nacional para 20 e 21 de setembro

As mais lidas

Ainda hoje, os representantes das seis estruturas irão reunir-se com a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, sobre as negociações da carreira.

Os seis sindicatos tinham uma reunião marcada para hoje para analisar a contraproposta do Governo, mas, à falta do documento, o encontro serviu para concertar formas de luta.

Os sindicatos de enfermeiros marcaram esta quarta-feira uma greve nacional para 20 e 21 de setembro, na sequência de uma reunião com a UGT e contra a falta de propostas do Governo para a carreira.

