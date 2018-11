As mais lidas

O objetivo é reunir os músicos que fizeram parte do primeiro e dos outros encontros realizados nestes 10 anos e músicos que este ano iniciaram a sua caminhada na improvisação. O evento conta com workshops, concertos e ‘jam sessions’, tendo sempre como base a música improvisada e a liberdade musical.

Trata-se de um encontro de música improvisada que surge da vontade de comemorar os 10 anos do ‘Big Group In’ Ponta Delgada, um marco importante na cultura da música experimental e improvisada na ilha.

