Encontrados os três jovens perdidos na serra do Gerês devido a forte nevão

As mais lidas

Estiveram envolvidos nas buscas oito bombeiros de Montalegre, quatro do Salto e uma equipa da GNR, apoiados por uma viatura de socorro do INEM.

Segundo a descrição do comandante dos Bombeiros Voluntários de Montalegre, as coordenadas fornecidas pelos jovens não estavam corretas.

Segundo o comandante, os jovens estavam com "muito frio", mas encontram-se bem de saúde e, quando chegarem ao local onde estão os veículos de apoio, serão observados por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

David Teixeira adiantou à Lusa, cerca das 00:10, que os jovens, com idades de 24 e 25 anos, já tinham sido localizados por uma das equipas de socorro e que se encontravam a caminho das viaturas de apoio.

Os três jovens que se perderam no sábado na zona de Carris, freguesia de Cabril, concelho de Montalegre, devido a um forte nevão enquanto faziam uma caminhada já foram encontrados, disse hoje à Lusa o comandante dos bombeiros locais.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok