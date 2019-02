Encontrado morto homem suspeito de matar a filha e a sogra

“Mais pormenores sobre este caso serão transmitidos em comunicado”, adiantou a fonte.

A morte do suspeito foi confirmada pouco depois de ter sido encontrado o corpo da filha, de 2 anos.

A criança foi encontrada morta dentro da bagageira de um carro perto do restaurante McDonald’s em Corroios, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal.

A informação tinha sido confirmada à agência Lusa por uma fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que disse ter recebido hoje uma chamada, presume-se do pai, a dar conta da localização da viatura com a criança no interior.

O homem tinha fugido com a criança na segunda-feira depois de alegadamente ter mortado a sogra de 60 anos em Cruz de Pau, Setúbal, segundo fonte da PSP.

De acordo com a fonte, a polícia foi alertada cerca das 08:30 de segunda-feira por moradores do prédio, na Rua do Minho, para um caso de violência doméstica, que terminou com o esfaqueamento da vítima.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Setúbal da PSP, o genro da vítima, que foi visto a abandonar o prédio, era o principal suspeito do crime.

Testemunhas relataram à polícia que o suspeito abandonou o local numa viatura, em que também transportava uma filha menor, com cerca de 2 anos.