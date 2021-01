Encerramento de estabelecimento de fabrico e venda de pão na Relva

De acordo com comunicado da GNR, durante uma ação de fiscalização no âmbito fiscal e aduaneiro, os militares da Guarda fiscalizaram um estabelecimento de fabrico e venda de pão que tinha sido previamente notificado por decisão judicial para encerramento e cessação da sua atividade.



No decorrer das diligências policiais, "apurou-se que este estabelecimento se encontrava anexado ao domicílio dos proprietários, tendo sido identificados dois suspeitos, um homem e uma mulher de 59 e 63 anos, respetivamente e apreendidos cerca de 11 quilos de massa lêvada, 100 quilos de farinha e 326 pães com um valor estimado de 217 euros".



Foram ainda identificados no local 22 cães, tendo sido recolhidos "19 pelo Canil Municipal de Ponta Delgada, devido à falta de condições do local e por existir risco higiossanitário relativamente à conspurcação ambiental, em virtude do número de animais exceder o número máximo de três cães adultos em cada habitação do domicílio. Foram também detetadas diversas irregularidades no que concerne à vacinação, registo, licenciamento e identificação eletrónica (microchip) dos animais".



Esta ação contou com a colaboração de inspetores da Inspeção Regional da Atividade Económica e de dois Delegados de Saúde do Município de Ponta Delgada que avaliaram os bens perecíveis e propuseram a sua destruição por falta de condições de higiene do estabelecimento e risco para a saúde pública.



Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Ponta Delgada.