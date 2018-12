Encerramento da Caldeira Velha devido ao risco de queda de árvores

A Direção Regional do Ambiente, através do Parque Natural de Ilha de São Miguel, determinou o encerramento do Monumento Natural da Caldeira Velha, esta segunda-feira, devido ao risco de queda de árvores, diz nota do executivo.



Está prevista a sua reabertura terça-feira, dia 4 de dezembro, no horário habitual, entre as 09h30 e as 17h30.