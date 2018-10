Empresas açorianas participam na feira SIAL Paris 2018

A SIAL Paris é uma feira de caráter exclusivamente profissional, que conta anualmente com a participação de mais de sete mil empresas de 109 países, sendo esperados cerca de 150 mil visitantes na edição deste ano, adianta o executivo regional em nota de imprensa.







A presença da Região neste certame, cujo programa inclui mais de 250 palestras, workshops e outros eventos, é operacionalizada pela SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, no âmbito do Plano ‘Açores Export 2018’.







Diz o governo que esta participação dá ainda continuidade à estratégia promocional da Marca Açores, implementada pelo Governo Regional com o objetivo de fomentar as exportações de produtos e serviços açorianos.