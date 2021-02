Empresários dos Açores satisfeitos com programa de apoio a custos operacionais

“A Câmara do Comércio e Indústria dos Açores (CCIA) congratula-se com a aprovação, por parte do Governo Regional dos Açores, do novo sistema de apoio às empresas, designado Programa de Apoio aos Custos Operacionais 2020 (PACO 2020), agora publicado, que encerra os apoios para o ano de 2020 e constitui-se como pronuncio de uma nova geração de apoios que se caracteriza por ser mais abrangente, mais intenso e menos burocrático", refere a entidade, em nota de imprensa.

Segundo a CCIA, este novo apoio, acumulável com outros já anunciados, que foi “desenvolvido em concertação com estruturas empresariais” por parte do executivo açoriano, “vem reconhecer uma situação que se agravou e atuar no sentido de compensar as empresas por mais um revés no seu funcionamento normal”.

Na leitura do organismo representativo dos empresários, o PACO 2020 “mantém o propósito de compensar custos operacionais mais ou menos fixos das empresas simplificando, de forma significativa, a base e o modo de incidência do apoio”.

O organismo salvaguarda que “reporta apenas a contas específicas sem necessidade de apresentação de faturas, recorrendo a informação de outras candidaturas para minimizar a burocracia que impende sobre as empresas, sendo mais abrangente e um único pagamento, para injeção de liquidez imediata”.

“Neste contexto de pandemia persistente, este apoio enquadra-se também num modelo trimestral de revisão de apoios, reconhecendo que a pandemia terá uma evolução variável e afetará as empresas de forma diferenciada ao longo do tempo mas permitindo uma revisão célere e simples dos sistemas de apoio", acrescenta.

Segundo a CCIA, os organismos internacionais, como o BCE, "perspetivam que, ao longo de 2021 e, possivelmente em 2022 e 2023, as empresas vão continuar a necessitar de medidas de apoio à manutenção da capacidade produtiva”.

O Governo dos Açores criou um programa de apoio aos custos operacionais das empresas regionais que registaram “significativas quebras de faturação” durante o ano de 2020, devido à crise provocada pela pandemia de Covid-19.

A medida foi publicada em Jornal Oficial na quarta-feira e visa “mitigar os impactos negativos da pandemia sobre as empresas”, de forma a “manter a confiança económica, a capacidade produtiva e o emprego”, segundo a resolução do Governo Regional.

“Reveste-se da maior importância o apoio extraordinário aos custos operacionais das empresas, especialmente quando estes configuram uma forte componente fixa, impassível de redução no curto prazo de adaptação ao contexto pandémico”, lê-se no documento.

O programa tem como objetivo “comparticipar parte dos custos operacionais das empresas” que apresentaram “significativas quebras de faturação durante o ano de 2020”.

Nos critérios de elegibilidade ao apoio estipula-se que são incluídas as empresas que declararam uma diminuição da faturação (comunicada à Autoridade Tributária) de, “pelo menos, 25% no ano de 2020 face ao ano anterior”.