Empresários da Terceira querem apoio do Governo dos Açores para promover turismo

A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH) reivindicou do Governo dos Açores um “apoio financeiro” para ações de promoção da plataforma Explore Terceira, ilha que não pode ser “deixada para trás” no turismo.