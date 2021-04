"População do Nordeste unida no combate à pandemia" é o título da manchete fotográfica. "Polícia apreende sete armas em São Miguel", "Ribeira Grande atribui novos apoios às empresas", "Combater a pandemia motora na rua", "Sinfonietta sonha há 10 anos com orquestra profissional", "Chuva deixa sete ilhas em alerta amarelo" e "Carlos Júnior é o melhor marcador do Santa Clara" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.