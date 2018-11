Empresa interessada em adquirir maioria do capital da Azores Parque

As mais lidas

“A empresa [Azores Parque] foi notificada de um interesse objetivo da sua aquisição e comunicou-o à Câmara Municipal. Ora, perante uma situação destas, e, sendo possível realizar até 31 de dezembro, há a oportunidade de alienarmos aquele que é o capital social detido pela autarquia no valor de 51 por cento”, referiu José Manuel Bolieiro.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPD) recebeu uma proposta para a aquisição de 51 por cento do capital social da empresa municipal Azores Parque E.M.S.A que é detido pelo município. Isso mesmo foi avançado, ontem (terça-feira), pelo presidente da CMPD em declarações ao Açoriano Oriental, entendendo, contudo, reservar o montante da proposta, bem como a identidade da empresa que a apresentou.

Presidente da Câmara de Ponta Delgada avançou que foi feita uma proposta tendo em vista a aquisição de 51 por cento da Azores Parque. Em dezembro, será lançada a hasta pública para alienação da maioria do capital social da empresa municipal

