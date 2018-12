Empresa francesa tem interesse em criar base para dirigível estratosférico inovador nos Açores

Gui Menezes afirmou, em nota do Gacs, que o projeto, denominado Stratobus, ainda está numa fase “muito inicial” e destina-se a missões locais e regionais que abrangem áreas como as telecomunicações, a observação da Terra, a vigilância marítima, o ordenamento territorial e o combate a incêndios, entre outras.

O secretário regional, que falava no final de uma visita à Thales Digital Factory, referiu ainda que o Stratobus, que se espera que esteja concluído em 2023, vai funcionar a uma altitude de 30 quilómetros do solo e terá capacidade para cobrir uma área com um diâmetro de cerca de mil quilómetros.

Antes da conclusão do Stratobus, a Thales tem interesse em testar um protótipo deste projeto, “de menor escala”, na ilha de Santa Maria, adiantou Gui Menezes, acrescentando que “a eventual construção, nos Açores, de um hangar para este dirigível, que vai necessitar de manutenção, poderá contribuir para a criação de emprego especializado”.

A Thales tem uma participação maioritária, de 65%, na empresa portuguesa EDISOFT, que já opera na ilha de Santa Maria várias estruturas da Estação Espacial Europeia, tendo trazido, segundo Gui Menezes, “tecnologia de ponta” para o arquipélago e criado postos de trabalho qualificados.