Empreitada de intervenção na Escola Básica e Secundária das Flores recebe visto do Tribunal de Contas

Esta intervenção, que visa colmatar as deficiências existentes no edifício, inclui reparação de fissuras, pintura do edifício, retirada de parte da cobertura de fibrocimento, impermeabilização de zonas de infiltração e substituição ou reparação de vedações degradadas pelo efeito próximo do mar, refere nota do Gacs.

Com o visto do Tribunal de Contas ficam concluídos os procedimentos necessários à adjudicação da empreitada à empresa Trepa Construção Civil, Lda.