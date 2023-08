Emissões de carbono da Amazónia duplicaram nos primeiros anos de Bolsonaro

O aumento das emissões da maior floresta tropical do mundo foi de 89% em 2019, e de 122% em 2020, em comparação com a média do período de 2010 a 2018.

O estudo, assinado por 30 cientistas, defende que tal se deveu a um aumento da desflorestação de 82% em 2019, e de 77% em 2020.

"As áreas mais desmatadas têm menos chuvas, mais temperatura e emitem mais carbono", explicou a investigadora principal Luciana Gatti, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) do Brasil, durante a apresentação dos resultados.

Assim, na região oriental da Amazónia, onde a desflorestação foi quase três vezes superior à da região ocidental, as emissões foram mais de oito vezes superiores às da outra região.

A quantidade de carbono emitida em 2019 e 2020 é comparável à quantidade registada durante os extremos de temperatura do El Niño de 2015 e 2016.

No entanto, ao contrário desses anos, não houve um episódio de seca extrema semelhante na Amazónia em 2019 e 2020.

Gatti também observou que a área queimada aumentou 42% em 2020, bem abaixo do aumento das emissões.

Descartando a seca como explicação para o aumento das emissões, o estudo aponta para o "declínio na aplicação da lei" do Governo de Bolsonaro para combater o desmatamento.

Nos dois anos estudados, as notificações de infrações de desmatamento caíram 30% em 2019, e 54% em 2020, e as multas pagas 74% no primeiro ano, e 89% no segundo, em comparação com a média do período de 2010 a 2018.

"Toda uma série de ferramentas que estavam em vigor para combater o desmatamento foram retiradas", disse Gatti.

O estudo sugere que isso permitiu o avanço das atividades económicas na região, em detrimento da cobertura vegetal.