Emigrante português na Suíça assassinado após ser confundido com ladrão

As mais lidas

A mesma fonte do Governo português referiu que "o caso está a ser acompanhado pelas autoridades portuguesas da área de jurisdição do consulado-geral de Portugal em Zurique".

De acordo com o Correio da Manhã, Daniel Machado foi agredido, quando estava num festival de música, depois de o autor ter pensado que se tratava de um ladrão.

Um emigrante português, de 41 anos, foi assassinado em Basileia, na Suíça, depois de ter sido confundido com um ladrão, disse esta sexta feira fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok