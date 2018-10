Embarcação encontra corpo a boiar a 7 milhas a sul de Ponta Delgada

Uma embarcação de recreio encontrou, ao início da tarde desta quarta-feira, um corpo de um homem a boiar a cerca de 7 milhas (14 kms) a sul de Ponta Delgada, dando de imediato o alerta à Polícia Marítima, que prontamente fez deslocar para o local, uma lancha e um salva vidas.





De acordo com Cruz Martins, capitão do Porto de Ponta Delgada, a “cerca de 7 milhas (14 kms) a sul de Ponta Delgada estava um corpo a boiar no mar que foi transportado para terra e o caso encontra-se entregue à Polícia Judiciária até porque existe uma forte probabilidade de se tratar de um individuo que se encontrava desaparecido em que, a Polícia Judiciária em conjunto com a Polícia Marítima, já tinham desenvolvidos algumas diligências no sentido de tentar descobrir esta pessoa que estava desaparecida”.

Segundo disse um elemento da embarcação, ao jornal Açoriano Oriental, “vínhamos na direção de Ponta Delgada quando vimos um individuo a boiar e avisamos de imediato a Polícia Marítima”.