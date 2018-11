“Embarcação do Inferno” no Teatro Micaelense

“Embarcação do Inferno” assinala os 500 anos da primeira apresentação e da primeira publicação do mais célebre texto de Gil Vicente e grande clássico do teatro português, também conhecido como “Auto da Barca do Inferno”.

Em “Embarcação do Inferno”, os espetadores são convidados a voltarem a olhar para a peça e a confrontarem-se com tudo o que ela continua a ter para nos oferecer, cinco séculos depois.



No texto que escreveu para o programa do espetáculo, o consultor científico do projeto, José Bernardes, em nota de imprensa, refere que “pela mão qualificada, segura e inventiva da Escola da Noite e do Centro Dramático de Évora, ficamos em condições de problematizar temas de sempre: morte e vida, mal e bem, ter e poder. E, para tal, nem sequer precisamos de sair completamente do século XXI (...)”.



O espetáculo que é co-encenado pelos diretores artísticos das duas companhias, António Barros e José Russo, conta com as interpretações de: José Russo, Maria João Robalo, Miguel Magalhães, Rosário Gonzaga, Rui Nuno e Sofia Lobo. Tem cenografia de João Mendes Ribeiro e Luísa Bebiano; figurinos, adereços e bonecos de Ana Rosa Assunção; música de Luís Pedro Madeira e desenho de luz de António Rebocho.