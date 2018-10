Embaixadora dos EUA junto da ONU demite-se

As mais lidas

Antes de ser nomeada por Trump, Haley foi governadora da Carolina do Sul, tendo sido a primeira mulher a ocupar tal cargo.

Em reação a estas informações, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, apenas indicou que a embaixadora Nikki Haley ia encontrar-se às 10h30 locais com Trump na Sala Oval (gabinete presidencial na Casa Branca).

"Ela fez um trabalho fantástico", declarou Trump, precisando que a representante sairá “no fim do ano”.

A embaixadora dos Estados Unidos junto da ONU, Nikki Haley, pediu esta terça-feira a demissão do cargo para o qual foi nomeada em 2016, afirmou o presidente norte-americano, Donald Trump.

