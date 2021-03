Covid-19

EMA autoriza armazenamento de vacina da Pfizer às temperaturas dos congeladores

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) autorizou o transporte e armazenamento temporário de frascos da vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 entre os -25º a -15ºC, as temperaturas dos congeladores, facilitando a distribuição do fármaco.