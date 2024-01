Elson Botelho assume o comando do São Roque

O ex-adjunto do Hélio Oliveira no CD Rabo de Peixe regressa assim à função de treinador principal, sucedendo a Emanuel Simão, João Oliveira e Nelo, como quarto treinador na equipa do São Roque esta época.





O treinador de 36 anos já orientou as equipas do Vale Formoso (como treinador adjunto e principal, entre 2015 e 2018), os juniores do Sporting Ideal (2018/2019), e estava ao serviço do Rabo de Peixe desde a época 2021-2022, como adjunto de Hélio Oliveira.

Elson Botelho regressa ao papel de treinador principal, substituindo Nelo no São Roque , que vai ocupar o lugar que Hélio Oliveira deixou à disposição no passado domingo, no Rabo de Peixe.