Elétrica dos Açores aumenta resultado liquído em 11,9% em 2017

As mais lidas

Em São Miguel está previsto expandir a atual central do Pico Vermelho por mais cinco megawatts, a antiga Central da Ribeira Grande por mais três megawatts, o que impõe que numa primeira fase sejam executados poços geotérmicos profundos.

O incremento da produção de energia através de fontes renováveis será feito depois de alguns projetos de aproveitamento de energias renováveis previstos para as ilhas de São Miguel, Terceira e Flores.

É sobretudo através das centrais geotérmicas existentes no concelho da Ribeira Grande, na ilha de são Miguel, que essa energia é produzida, garantindo um terço das necessidades energéticas na região.

Uma das apostas da EDA tem sido as energias renováveis, propondo-se a empresa atingir em 2025 uma penetração renovável de 57%, o que, conjugado com a produção endógena, através da valorização energética dos resíduos, atinge os 63%.

A EDA Renováveis, uma das empresas do grupo, registou em 2017 um volume de negócios de 27,3 milhões de euros, enquanto no caso da Globaleda este valor foi de 5,9 milhões.

A dívida total atingiu os 266,4 milhões de euros, mais 20 milhões do que em 2016, o que, de acordo com a elétrica açoriana, “corresponde a fundos excedentários das associadas EDA Renováveis e SEGMA utlizados pela EDA a 42.2 milhões".

O capital próprio e passivo aumentou de 537,2 para 546,1 milhões de euros, um crescimento de 1,7%, enquanto a dívida bancária ascendeu aos 224,2 milhões de euros, mais 13,4 milhões do que em 2016.

A faturação da energia elétrica registou um decréscimo de 0,1%, que a EDA justifica pela descida de 0,5% do preço médio de venda, uma vez que a procura da eletricidade registou um crescimento de 0,4%.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok