Eleições para os órgãos sociais do Santa Clara marcadas para 02 de outubro

Em comunicado de imprensa, a Mesa da Assembleia Geral (MAG), presidida por Ricardo Viveiros Cabral, informa “que recebeu em reunião, no dia 27 de agosto, os pedidos de demissão de oito membros da direção” do Clube Desportivo Santa Clara.

“Não havendo quórum na Direção do Santa Clara, os membros da MAG do Clube nomearam uma comissão de gestão com funções de gerência corrente do clube, até às eleições extraordinárias, para os órgãos sociais do clube marcadas para o dia 02 de outubro de 2021”, lê-se no comunicado.

A comissão de gestão será constituída por Carlos Costa Cabral, Paulo Clemente, Hernâni Bettencourt, António Palma Rolim e Ricardo Viveiros Cabral.

Segundo avança a MAG, a comissão de gestão indicou Paulo Clemente, antigo avançado e até aqui secretário técnico, para representante do clube no conselho de administração da SAD.

O empresário turco e acionista Ismail Uzun foi nomeado como novo presidente do conselho de administração da SAD do Santa Clara, da I Liga de futebol, após a renúncia de Rui Cordeiro.

O antigo líder da sociedade desportiva também se demitiu da presidência do clube por entender que não tem condições para trabalhar com a novo conselho de administração da SAD da formação açoriana.