Edifício Art Deco Littlewoods de Liverpool destruído por incêndio

As mais lidas

O edifício Littlewoods, cujo nome teve origem no império Littlewoods, fundado pelo magnata da distribuição e adepto de apostas em futebol Sir John Moores, foi construído em 1938 em Edge Lane, nos arredores da cidade de Liverpool.

Os bombeiros foram alertados cerca das 20:00 locais (mesma hora em Lisboa) e encontraram o telhado do edifício em chamas, tendo indicado, uma hora e meia depois, que o incêndio destruiu 40% do prédio, mas sem fazer vítimas.

Um violento incêndio atingiu no domingo à noite o edifício Littlewoods, um famoso edifício Art Deco situado em Liverpool (norte de Inglaterra), informaram os bombeiros do condado de Merseyside.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok