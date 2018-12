EDA foi a maior empresa em 2017 e Galp Açores a melhor empresa

As mais lidas

Leia a reportagem completa sobre o lançamento da revista '100 Maiores Empresas dos Açores 2017', na edição de terça-feira, dia 4 de dezembro 2018, do jornal Açoriano Oriental

O gestor do ano de 2017 foi Luís Rego; o melhor projeto de investimento regional foi o Hospital Internacional dos Açores; o prémio de empreendedorismo distinguiu Hugo Garcez e o prémio carreira foi atribuído a Gualter Furtado.

A EDA manteve-se como a maior empresa da Região no ano de 2017, enquanto que a Galp Açores SA foi a melhor empresa.

(Com vídeo)

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok