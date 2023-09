EDA com quebra de 3,4% no resultado em 2022

No documento a que a Lusa teve acesso, a EDA refere que “não obstante o crescimento do EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) em 1,5 milhões de euros e do EBIT (lucro antes de juros e imposto de renda) em cerca de um milhão de euros, o agravamento de 1,3 milhões dos gastos financeiros anulou a variação positiva dos resultados operacionais, explicando, em parte, a variação ocorrida no resultado líquido”.

São acionistas da elétrica açoriana a Região Autónoma dos Açores (50,1%), a ESA (39,7%), EDP (10%), sendo que os pequenos acionistas e os emigrantes têm 0,2% do capital social.

O volume de negócios da elétrica açoriana totalizou 257,3 milhões de euros em 2022 e 212,3 milhões em 2021, o que representa uma variação positiva de 21,2%.

O ativo líquido da EDA atingiu os 790,3 milhões de euros em 2022, o que representa mais 155,4 milhões do que em 2021 (634,9 ME).

Num ano em que foram distribuídos dividendos de 6,3 milhões de euros, a EDA refere que “relativamente ao passivo, no final de 2022, o financiamento total, corrente e não corrente, ascendia a 388,4 milhões de euros, aumentando 45,2 milhões (13,2%), comparativamente ao ano anterior”.

A divida bancária da EDA ascendeu em 2022 a 341,7 milhões de euros, “mais 41,6 milhões do que 2021”.

“A dívida total, incluindo a utilização pela EDA dos fundos excedentários das associadas Renováveis e Segma, no montante de 46,9 milhões, atingiu 388,5 milhões, mais 44,9 milhões de euros que a dívida registada no final de 2021”.

A faturação da energia elétrica da EDA ascendeu a 124 milhões de euros, o que representa um crescimento de 9% face a 2021, “por via do efeito conjugado de um crescimento da procura de energia elétrica (sem consumos próprios) na ordem dos 1,%, e do incremento de 8% no preço médio de venda".