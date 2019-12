EBI/S Cardeal Costa Nunes recolhe mais de 11 toneladas

No ano letivo de 2018/2019 foram recolhidas mais de 27 toneladas de resíduos elétricos e eletrónicos e pilhas usadas nos Açores, no âmbito da iniciativa Geração Depositrão, com especial destaque para a escola EBI/S Cardeal Costa Nunes, na Madalena do Pico.