EBI de Água de Pau acolhe comemorações do Dia Mundial para a Igualdade

O Dia Mundial para a Igualdade vai ser assinalado, amanhã na Escola Básica e Integrada de Água de Pau, no concelho de Lagoa com diversas atividades.

Desta forma, amanhã, a presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto e a vereadora para a área da educação, Albertina Oliveira, vão estar na EBI de Água de Pau, a partir das 14 horas para receberem trabalhos dos alunos, resultantes de um desafio lançado aos alunos do 1º ciclo da EBI de Água de Pau, que consistiu na elaboração de 12 desenhos alusivos aos direitos e deveres dos cidadãos em matéria de igualdade.







Foi pedido, igualmente, aos alunos do 2º ciclo que escrevessem 12 frases que definissem, para eles, o significado da igualdade.





De acordo com nota de imprensa, a autarquia irá compilar todo o trabalho produzido num calendário de 2019, que será entregue aos alunos da EBI de Água de Pau, na primeira semana de dezembro.





Paralelamente, na primeira semana de dezembro, será inaugurado um mural, no espaço de lazer da escola, com o principal objetivo de falarem sobre o tema e grafismo que projetarão na parede do edifício escolar.





Este projeto irá abranger todos os alunos e professores do 7º, 8º e 9º ano, com a imagem que explicará, o que estes jovens entendem por um mundo igual