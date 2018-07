Duas menores feridas com gravidade após acidente de viação em Braga

De acordo com o comandante dos bombeiros de Vila Verde, as menores, uma com 17 anos e outra com 15 anos, sofreram “múltiplas fraturas” e foram transportadas ao hospital de Braga.

O acidente aconteceu “entre as 12:00 e as 13:00, na avenida dos Combatentes, “à saída de um cruzamento” próximo do quartel daquela corporação, acrescentou o comandante.

“Tratou-se de um acidente entre um velocípede e um veículo ligeiro, do qual resultaram dois feridos com alguma gravidade”, explicou.