Duas Margens 16 julho

As listas de candidatos a deputados do PS às eleições regionais de outubro. As acções dos partidos nos meses,que antecedem, o acto eleitoral e o trabalho parlamentar desenvolvido nos últimos quatro anos, foram os temas em análise no Programa “ Duas Margens” desta semana. Pedro Arruda e Nuno Barata, analisaram ainda, a visão que António Costa e Silva, consultor do Governo da República para o período pós pandemia, defende para os Açores.