Duarte Freitas diz que o seu sucessor no PSD/Açores é "o futuro" da região

O ex-líder do PSD/Açores Duarte Freitas teceu elogios ao seu sucessor, Alexandre Gaudêncio, dizendo que representa o futuro do partido e também da região.





"Não concebo o egoísmo daqueles que julgam que depois de si não há futuro. O Alexandre é o futuro do PSD e vai ser o futuro dos Açores", declarou Duarte Freitas.

O ex-líder dos sociais-democratas açorianos falava em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, na abertura do XXIII Congresso do PSD/Açores, que confirma Alexandre Gaudêncio como novo líder do partido.

"No Alexandre Gaudêncio há muitos jovens a ter esperança. Não podemos deixar o passado ou o presente aprisionar o futuro", considerou ainda Duarte Freitas, para quem o "carisma, juventude e capacidade" de Gaudêncio tornarão "os Açores melhores".

"Fui o sexto líder do PSD/Açores a perder eleições. Mas quero ser o último líder do PSD/Açores a perder eleições", acrescentou ainda Duarte Freitas, dirigindo-se a Alexandre Gaudêncio e manifestando esperança numa vitória social-democrata nas regionais de 2020.

O XXIII congresso do PSD/Açores termina no domingo com uma intervenção do presidente nacional do partido, Rui Rio.

Nesse dia, os sociais-democratas elegem os órgãos regionais do partido, sabendo-se já que deverá haver um consenso em torno dos nomes apresentados pelo novo líder do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio, e o seu opositor nas diretas, Pedro Nascimento Cabral.

O Conselho Regional do PSD/Açores, que tem por missão analisar a situação político-partidária, aprovar o desenvolvimento da estratégia política do partido definida em congresso regional e designar o candidato a presidente do Governo Regional, entre outros, é composto por 45 elementos eleitos em congresso e 15 suplentes, quatro membros da JSD (Juventude Social-Democrata), três membros dos TSD (Trabalhadores Sociais-Democratas) e dois dos ASD (Autarcas Sociais-Democratas).