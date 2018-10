Doze adeptos detidos antes do ‘clássico’ entre Benfica e FC Porto

Segundo a sub-comissária da PSP Ana Carvalho, a operação policial que envolve este jogo de futebol está a decorrer dentro da normalidade, sendo que o balanço se fará após a saída dos adeptos do FC Porto rumo à 'Cidade Invicta'.

"Até ao momento, a PSP regista um total de 12 detenções, três delas ocorreram ainda na cidade do Porto, por adeptos do FC Porto que não chegaram a embarcar nos autocarros para a cidade de Lisboa. Foram por posse de produtos estupefacientes. As outras nove detenções ocorreram já aqui em Lisboa, todas elas por posse e deflagração de artefactos pirotécnicos nas imediações do Estádio da Luz", afirmou à agência Lusa Ana Carvalho.

O Benfica, terceiro classificado da I Liga, com 14 pontos, joga com o FC Porto, segundo, com 15, em jogo da sétima jornada da I Liga que é arbitrado por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.