Ucrânia

Donetsk e Lugansk ratificam tratados do seu reconhecimento pela Rússia

Os parlamentos das autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, aprovaram por unanimidade a ratificação dos tratados de amizade e cooperação com a Rússia, assinados na segunda-feira com o Presidente russo.