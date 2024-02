Domingo com chuva fraca e máximas até 19 graus

“No domingo, prevê-se céu nublado com abertas. No entanto, vamos ter a aproximação de uma superfície frontal fria com ondulações que irá começar a condicionar o estado do tempo nas ilhas do grupo ocidental [Flores e Corvo] para o final do dia e no grupo central [Pico, Faial, Graciosa, São Jorge e Terceira] a partir da noite, trazendo chuva, mas que uma maneira geral será fraca”, disse à Lusa a meteorologista Elsa Vieira.

Segundo a meteorologista da delegação dos Açores do IPMA, está também previsto um aumento da nebulosidade no grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria).

“Em relação ao vento vai soprar de sul/sueste moderado a fresco com rajadas entre 50 e 60 quilómetros por hora”, disse.

No que diz respeito às temperaturas, Elsa Vieira adiantou que as mínimas serão de 14/15 graus e as máximas 18/19 em todo o arquipélago.