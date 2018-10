Dom Ximenes Belo apresentou no Pico segundo volume de obra sobre missionários açorianos em Timor

Apresentado por José Andrade, escritor e adjunto do Presidente da Câmara de Ponta Delgada, o livro contém biografias de vinte clérigos açorianos, “na terra do sol nascente”, incluindo a do Cardeal picoense, Dom José da Costa Nunes, e dos bispos Dom João Paulino de Azevedo e Castro, natural das Lajes do Pico, e Dom Jaime Garcia Goulart, da Candelária, entre outros sacerdotes da Ilha Montanha, que se destacaram em Timor-Leste.



Editado pela Associação Internacional dos Colóquios da Lusofonia, o livro valoriza, de forma incontornável, a influência do Clero dos Açores na missionação timorense, mostrando ao mundo como estes “não só ensinaram doutrina ao indígena, como também fundaram missões, levantaram templos, abriram colégios e escolas, animaram associações culturais e desportivas, enfim, evangelizaram, educaram, promoveram e formaram a alma timorense na cultura lusa e cristã", como refere o autor.

A obra estará à venda na Câmara Municipal da Madalena, revertendo os lucros integralmente a favor da reconstrução da Escola Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, na sua freguesia natal de Quelicai, município de Baucau, em Timor-Leste.