Dois municípios dos Açores aderem a plataforma de desenvolvimento sustentável

Segundo um comunicado de imprensa da plataforma, este “projeto, pioneiro à escala mundial, visa mobilizar e capacitar as comunidades locais (municípios, agentes económicos e sociais e cidadãos) para os objetivos da Agenda 2030 definidos pela Organização das Nações Unidas”.

O projeto prevê distinguir os municípios com “melhores desempenhos ou trajetórias de evolução mais favoráveis através de iniciativas que incluem a realização de uma conferência nacional anual, a atribuição do Prémio ODSlocal, e a atribuição do Selo ODSlocal”.

Quarta-feira terá lugar a sessão pública de apresentação do ODSlocal, que conta com o apoio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com transmissão direta 'online' gratuita e aberta a todos os cidadãos.

Os municípios aderentes, irão assinar durante a sessão cartas de compromisso, manifestando assim o seu “empenho em colocar as várias dimensões da sustentabilidade no centro das suas políticas e da sua ação diária”.

Esta iniciativa foi desenvolvida pelo Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), o OBSERVA (ICS-Universidade de Lisboa), o MARE (Universidade Nova de Lisboa), e a 2adapt, e é apoiada pela Fundação “la Caixa”.

O projeto permite a adesão dos municípios do continente e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

De acordo com a organização, a plataforma ODSLocal é um instrumento que “visa dinamizar e apoiar as câmaras municipais na gestão dos desafios de sustentabilidade e a promoção de iniciativas inspiradas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com metas bem definidas e mensuráveis, contribuindo para melhorar a vida das comunidades locais e estabelecer maior proximidade aos cidadãos”.