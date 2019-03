Dois mortos em queda de aeronave ligeira em Bragança

Duas pessoas morreram este sábado na sequência da queda de uma aeronave ligeira em Bragança, disseram à Lusa fontes do INEM e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança.

Segundo fonte do CDOS de Bragança, o alerta para uma “explosão e queda de aeronave ligeira” na zona de Aveleda e Rio de Onor, foi dado às 17:54.

As fontes do CDOS e do INEM confirmaram que duas pessoas morreram no acidente.

Segundo o INEM, trata-se de dois homens com cerca de 50 anos.

No local estavam, cerca das 18:30, segundo o CDOS, 15 bombeiros apoiados por seis viaturas.